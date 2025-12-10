BE:FIRST、多幸感に満ちた「街灯」ダンパフォ映像公開
BE:FIRST「街灯」Dance Performanceサムネイル
6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のDance Performance映像が公開された。
【動画】公開されたBE:FIRST / 街灯 -Dance Performance-
BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」が、12月8日にリリース。
今作は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手がけたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上惇志、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。
ゴスペルをベースにドラマチックに展開する軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もりあふれるコーラスワークが重なり、何気ない日常にこそ溢れている尊さを多幸感たっぷりに描き出す。寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティーソングとなっている。
公開されたDance Performance映像では、s**t kingzのOguriとBE:FIRSTメンバーのSOTAによるコレオグラフを全編楽しむことができる。多幸感に満ちた楽しさが伝わるダンスパフォーマンスとなっている。
さらに今後も続々と「街灯」に関する映像がYouTubeでプレミア公開予定。