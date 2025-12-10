

BE:FIRST「街灯」Dance Performanceサムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTのファミリーマート クリスマスタイアップソングの最新曲「街灯」のDance Performance映像が公開された。

【動画】公開されたBE:FIRST / 街灯 -Dance Performance-

BE:FIRSTがCM出演するファミリーマート クリスマスタイアップソング「街灯」が、12月8日にリリース。

今作は、「Bye-Good-Bye」「Be Free」「Sailing」などを手がけたChaki Zuluをプロデューサーに迎え、栗原暁（Jazzin’park）、キーボードプレイヤー井上惇志、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

ゴスペルをベースにドラマチックに展開する軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もりあふれるコーラスワークが重なり、何気ない日常にこそ溢れている尊さを多幸感たっぷりに描き出す。寒い季節にそっと寄り添い、心を温かくしてくれるハッピーなパーティーソングとなっている。

公開されたDance Performance映像では、s**t kingzのOguriとBE:FIRSTメンバーのSOTAによるコレオグラフを全編楽しむことができる。多幸感に満ちた楽しさが伝わるダンスパフォーマンスとなっている。

さらに今後も続々と「街灯」に関する映像がYouTubeでプレミア公開予定。