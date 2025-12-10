俳優の大竹しのぶさん（68）が9日、主演舞台『ピアフ』（2026年1月10日から1月31日まで上演）の製作発表に登場。元夫である明石家さんまさんが出席した息子の結婚式の裏話を明かしました。

舞台『ピアフ』は、フランスが最も愛した歌手といわれる、エディット・ピアフの人生を描いた物語で、2011年に初演され、来年15周年の記念公演が行われます。

大竹さんは、「15周年ということで“もうそんなにたってしまったのか”と思って。ピアフのセリフにあるように、“私が歌う時は私を出すんだ。全部まるごと”っていうのが、私は大好きで、今回も1回1回全力で演じていきます」と意気込みました。

また、取材会では、先日行われた大竹さんの息子・二千翔さんの結婚式の話題になり、「ジミー大西さんと明石家さんまさんが来て、乾杯の挨拶みたいなのをしてもらって、親族紹介っていうのがあって、そこで（さんまさんは）“でも親族じゃないから”っていういろいろ話し合いはあったんですけど、一応、親族の中に入れてあげました」と笑いを誘いつつ当時を振り返りました。

結婚式では、さんまさんが神対応だったと報じられていることについて記者から質問されると、「（さんまさんが）自分で流したんじゃない？ 自分で流したんだと思います」と笑顔で答えました。

（12月10日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）