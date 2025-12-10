ノーベル賞晩さん会 極秘メニューのヒントは“ポルチーニ茸”と“森のベリー”
日本時間の11日、ノーベル賞の受賞者らが出席する晩さん会が行われます。メニューは極秘ですが、シェフやパティシエらへの取材で「ヒント」を得ることができました。
およそ1300人が出席する晩さん会の料理を担当する今年のメインシェフに選ばれたのはスウェーデン在住の2人です。
本岡英恵記者（NNNストックホルム）
「晩さん会でメインシェフを務めるお2人が普段働いている2つ星レストランにきました」
毎年、注目される晩さん会の料理やデザートのメニューは、直前まで秘密にされるのが恒例となっています。
──晩さん会のメニューは知っている？
レストラン「AIRA」同僚のシェフ
「（表情でNO）」
同僚でさえも知らされていないというメニューですが、2人のメインシェフはポルチーニ茸を使うことだけは明かしています。
レストラン「AIRA」同僚のシェフ
「どんな形であれノーベル賞という象徴的な行事に関わることができるなんて想像すらできなかったのでやりがいと大きな意味を感じる」
また、晩さん会のデザートは、ストックホルムのカフェで働くパティシエが担当します。デザートについて詳しくは話せないということでしたが、「森で摘んだベリーを使っていて、日本の芸術からアイデアを得たひと皿」だということです。晩さん会は日本時間11日午前3時から始まる予定です。