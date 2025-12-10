大丸松坂屋×さくらパンダの限定クッキー登場。プレミアムなカカオサンドを贈り物に♡

大丸松坂屋の公式キャラクター「さくらパンダ」をモチーフにしたキュートなスイーツが、2025年12月10日(水)より順次発売されます。京都発のチョコレートブランド・Dari Kと、キャラクター企画に精通するITPの協業から生まれた特製カカオサンドクッキーは、上質なカカオの味わいをサクサクのラングドシャで包んだ贅沢な一品。特製ボックスに入ったプレミアム仕様で、自分用にもギフトにもぴったりです♪取り扱い店舗や発売スケジュールも要チェック♡

さくらパンダの特製パッケージで楽しむ3種のラインナップ

今回登場するのは、上質なチョコレートをラングドシャで挟んだ3種類のプレミアムカカオサンドクッキー。

ミルク6個入り（税込2,592円）、ミルク＆抹茶6個入り（税込2,592円）、ミルク＆抹茶12個入り（税込3,996円）の全3商品がラインナップされています。

すべて「さくらパンダ」デザインの特製箱入りで、かわいいオリジナル紙袋も付属。味だけでなく、見た目の華やかさも魅力です。

プレミアムな味わいを生むこだわりのチョコレート

ミルク味は、カカオのほろ苦さとミルクのやさしい甘みが絶妙に重なるショコラを使用。抹茶味は、宇治抹茶入りホワイトチョコレートの深いコクが特長です。

サクサクのラングドシャと濃厚チョコのハーモニーは、ティータイムを贅沢に彩ってくれます。大切な人へのギフトやバレンタインにもぴったりの上質な味わいです。

オンライン・店舗での販売スケジュール

＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク）6個入り



価格：2,592円（税込）

＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）6個入り



価格：2,592円（税込）

＜さくらパンダ＞プレミアムカカオサンドクッキー（ミルク・抹茶）12個入り



価格：3,996円（税込）

大丸松坂屋オンラインストアでは、12月10日(水)14:00より注文受付を開始し、1月31日(土)～2月14日(土)の期間でお届け可能。

さらに、松坂屋上野店・大丸梅田店・大丸芦屋店のショコラプロムナード会場でも順次販売されます。

松坂屋名古屋店では本館B1Fのごちそうパラダイスで1月末頃から展開予定です。店舗ごとの販売期間が異なるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡

※すべて「さくらパンダ」オリジナル紙袋1枚付き。

愛らしいさくらパンダと味わう特別なショコラタイムを

大丸松坂屋の人気キャラクター「さくらパンダ」と、高品質チョコレートで知られるDari Kのこだわりが詰まった今回のコラボレーション。

可愛らしい特製ボックスに入ったプレミアムカカオサンドクッキーは、贈り物にはもちろん、自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。

販売期間が限られているため、バレンタインシーズンに向けて早めにチェックしてみてくださいね♡