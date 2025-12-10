「ＡＣＬＥ・１次リーグ、広島１−０上海申花」（１０日、エディオンピースウイング広島）

広島が年内最終戦を白星で締めた。チームを４シーズン指揮したミヒャエル・スキッベ監督の広島最終戦を白星で飾った。

前半は両チームとも好機を逸し、スコアレスで終えた。後半に入っても膠着（こうちゃく）状態が続いていたが、後半３３分にＤＦ・荒木隼人がコーナーキックをヘディングで合わせて先制の決勝ゴールをたたき込んだ。その１点を守り抜いて勝利。これで３勝１敗１分けとなり、１次リーグ突破に前進した。

スキッベ監督は「今日勝てたことをうれしく思います。選手たちも（自分が広島で）最後というモチベーションがあったと思いますが、彼らはこの４年間、どの試合でも全力で戦ってくれました。感謝しています」とコメント。決勝弾の荒木は「４年間一緒にやってきて、こんなにもサッカーが楽しいことを教えてもらった。自分にとってのキャリアの中で一番濃い４年間になった」と将に感謝した。

今季限りでの退任が決まっているスキッベ監督は、この日が広島での最後の指揮となった。ゴール後には荒木と抱き合って喜んだ。試合終了後にはスタンドのサポーターからも惜しみない歓声と拍手が送られた。