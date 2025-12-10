ツーハッチ発・美胸ケア叶う授乳ブラトップ！ママのための機能をぎゅっと集約

待ちに待ったマタニティ期は幸せな時間である一方、変化する体型に戸惑う瞬間もありますよね。そんな揺れ動く気持ちに寄り添うように、インナーブランドtu-hacci（ツーハッチ）から新作の授乳ブラトップが登場しました。授乳のしやすさはもちろん、産前産後の美胸ケアまで叶えるこだわりの設計が魅力。長く快適に使える機能性と、下着専門店ならではの丁寧なつくりが詰まった一枚です。快適さと美しさを両立したいママにぴったり♡

産前産後も美胸を守る高ホールド設計

産前産後に気になるバストの横広がりや下垂をしっかりケアしてくれるのが、今回のブラトップの大きな魅力。重みで下がりやすいバストを正しい位置へキープし、シルエットをすっきり整えてくれます。

締め付け感はないのに安定感は抜群。何十回もの試作を重ねて完成したというこだわりのパターンが、快適とキレイを両立します。

授乳のしやすさを考えた2WAY仕様

授乳方法は「ストラップオープン」と「カシュクールオープン」の2WAYに対応。ワンタッチでサッと開けるストラップオープンは外出先でも快適に、カシュクールは夜間など静かに授乳したい場面に便利です。

太めストラップが肩への負担も軽減してくれるので、授乳期間の身体のつらさにも寄り添ってくれる優しい仕様です♪

ママに寄り添う優しいつけ心地

肌に触れる部分は綿100％のカップ裏で、敏感になりやすい時期でも安心の素材感。お腹まわりにも優しくフィットし、妊娠期のデリケートな体にもストレスなく寄り添います。

卒乳後はブラトップとして長く愛用でき、ブラック・グレージュの2色展開でどんな洋服にも合わせやすいのもうれしいポイントです。サイズはA65～H85まで幅広く対応。

快適さと美しさを叶える一枚を選んで♡

tu-hacci（ツーハッチ）の新作授乳ブラトップは、ママの体に寄り添いながら美胸も守る心強い味方。産前産後の揺らぎやすい時期でも、安心して毎日使える丁寧なつくりが魅力です。

授乳のしやすさ、優しいフィット感、長く使える機能性など、欲しいポイントがしっかり詰まった一枚♡マタニティライフをより快適に楽しみたい人に、ぜひチェックしてほしいアイテムです。