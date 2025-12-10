＜義兄が放置育児マウント＞育児を否定されて自信を失った…旦那もスルーだし逃げるしかない？
育児に奮闘するママにとって、親族からのサポートは何よりも心強いもの。しかしその親族がデリカシーのない言葉や無神経な行動をとることで、逆にママを追い詰める存在になってしまったら……？ 今回の投稿者さんは義実家からの理不尽な否定に深く傷つき、自己肯定感まで下がっているようです。
『義両親や義兄夫婦から、育児や子どものことを否定されるのがキツイです』
投稿者さんは0歳と2歳のお子さんをもつママ。一方で義兄夫婦には2〜10歳の4人の子どもたちがおり、さらに5人目を妊娠中だそうです。大家族なのはすばらしいことですが、問題は子育ての価値観。義兄家族の育児は、投稿者さんから見ると「無頓着」そのものなのだそうです。タバコを放置したり、アレルギーの確認をせずに離乳食期の子どもに大人の食べ物を大量に与えたりと、危険で不適切な行動が見られるとのこと。さらに義兄の子どもたちは投稿者さんのお子さんに意地悪をしても、注意されず放置状態。おまけに「騒がしい環境に慣れろ」と煽られるため、投稿者さんのお子さんたちは義実家で怯え、ママから離れられなくなってしまうそうです。それにもかかわらず義両親や義兄夫婦に、投稿者さんの行動は「神経質すぎる」といちいち否定される始末。極めつけは「2人しか育てていない」と鼻で笑われるという、心ないマウントまで。ちなみに旦那さんは義兄の子たちを見て「うちの子ももう少し積極性があればいいのになあ」と言い放ったそうです。投稿者さんが会う度に自己肯定感が下がり、深く傷ついているのも無理はありませんよね。
『どう考えても義兄家族のほうがおかしいので、そんな人たちに振り回される必要ないです』
『世間一般的には義兄の子たちみたいに躾けられてない子どもが忌み嫌われる存在だから気にしないでいいよ』
『子育て中、よその育児に口を出して下げてくるのって100%自称放任の放置育児、躾もしない非常識な家庭だよ』
悩める投稿者さんに、ママたちからは「投稿者さんは悪くない。義兄家族がおかしい」というコメントが寄せられました。理不尽なマウントに傷つく必要はないと強く励ます声も集まっています。「神経質すぎる」と責められても、タバコの放置やアレルギーの確認不足は、育児において明らかに危険です。それを指摘するのは当然の親の務めであり、否定する義兄家族こそ、世間一般では非常識だとみなされるという、厳しい指摘もありました。特に「自称放任の放置育児」をしている家庭ほど他人の真面目な育児に口を出すというコメントには、思わず頷いたママもいるのではないでしょうか。自分たちの無頓着さを正当化するためのただのマウントに過ぎないのかもしれません。
最も大きな問題は……何もしない旦那さん
『旦那さんも義兄たちの状態を見て知ってるのに、何もしないのよね？ 義兄夫婦もおかしいけど、旦那さんもだいぶおかしいよ』
『そこまでいびられてるのに旦那さんは守ってくれないの？ 義兄夫婦よりもそこがいちばん問題なんじゃない？ 横でスルーしてるなら私だったら旦那さんへの気持ちなんて吹っ飛ぶけど』
義兄夫婦を批判したママたちですが、旦那さんに対しても非難が集まりました。義実家で妻と子どもが怯え、さらに義兄夫婦から否定されている状況を知っていながら、何もしない旦那さん。その態度こそがいちばんの問題だと指摘されたのでしょう。義実家からの否定はキツイですが、旦那さんが味方でさえいてくれれば耐えられることもありますよね。しかし旦那さんがスルーしているとなると、投稿者さんの孤立感は深まるばかり。義兄夫婦の非常識さよりも、守ってくれない旦那さんの態度に夫婦関係の危機を感じる人は少なくなかったようです。
義兄に会う理由が見つからない。何か得なことがあるの？
『子育てに関する考え方や価値観が合わないうえに、否定されてバカにされてストレス溜めてまで義兄夫婦に会う理由なんかないでしょ』
『投稿者さんのお子さんにとっては恐怖の場所でしかないよ。そこに行って何の得があるの？』
『旦那だけ実家に行くって選択肢はないの？』
この苦痛な状況を打破するためにママたちが口を揃えて提案したのは、義実家とは距離を置くという至極シンプルな防御策でした。子育ての価値観が合わないうえに、子どもが意地悪されて親まで否定される場所……はたして行く価値があるでしょうか？ 自分の自己肯定感を下げ、子どもたちを怯えさせてまで、無理に義実家との付き合いを続ける必要はありません。可能であれば旦那さんだけが義実家に行き、投稿者さんとお子さんたちは家でゆっくりと過ごすなどの方法が取れるといいですね。
義兄夫婦や義両親たちの心ない言葉に心を痛めている投稿者さん。自分だけならまだ我慢ができるかもしれませんが、子どもたちまで攻撃の的になっているとなると許せない気持ちになるのは当然でしょう。どうしても耐えられないのならば、疎遠にするのもひとつの手です。投稿者さんが無理なく過ごせる方法を見つけられるといいですね。