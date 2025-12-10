ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】長崎ヴェルカ 105-74で広島に快勝 プロバスケB1 連勝「7」… 【速報】長崎ヴェルカ 105-74で広島に快勝 プロバスケB1 連勝「7」に伸ばす《長崎》 【速報】長崎ヴェルカ 105-74で広島に快勝 プロバスケB1 連勝「7」に伸ばす《長崎》 2025年12月10日 21時55分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボール・B1長崎ヴェルカは10日、アウェーで広島ドラゴンフライズと対戦し、元NBAのジョンソンが32得点を挙げるなど4人が2ケタ得点を記録、105-74で勝利し、連勝を7に伸ばしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 世界陸上2大会連続入賞の快挙「廣中璃梨佳選手」地元大村を表敬訪問 来年の抱負を語る《長崎》 陸上自衛隊で最も過酷な「レンジャー訓練」長期間のサバイバル環境を乗り越えた隊員の帰還式《長崎》 長崎県知事選挙に向けて着々と準備「投票用紙印刷」始まる 来年2月8日投開票《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 床暖房, 上田, 葬儀, ネジ, 法要, 東京, 思いやり, 仏壇, 訪問介護