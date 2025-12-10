Mリーグ・セガサミーフェニックス浅井堂岐、脳血管疾患のため入院 母が代理投稿「復帰に向けて歩みを進めており、意識もある状況」
日本プロ麻雀協会、セガサミーフェニックスに所属する浅井堂岐（あさい・たかき）のXが10日更新され、脳血管疾患のため入院中であることが、浅井の母から伝えられた。
【写真】5月には⋯悲願の初優勝を果たしたセガサミーフェニックス
浅井の母が代理で投稿。「○お知らせ○浅井堂岐の母です。いつも堂岐を応援していただきましてありがとうございます」と書き出し、「この度、本人からファンの皆さまに自身の状態をお知らせしたい。と希望があり、代理で投稿をいたしております」と経緯を説明。
続けて「堂岐は脳血管疾患のため入院中となります。一歩ずつとはなりますが、着実に復帰に向けて歩みを進めており、意識もある状況です」と状況を説明し、「当面の間は療養に専念いたしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。そして「今後とも浅井堂岐、セガサミーフェニックスへの応援よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
また所属するセガサミーフェニックスも、公式Xで「セガサミーフェニックスは浅井堂岐選手およびご家族のご意向を尊重し、回復に向けて全力でサポートしてまいります」とサポートを約束。「引き続き温かいご理解とご声援を賜りますようお願い申し上げます」と結び、ハッシュタグに「#浅井堂岐」「#逆襲のヘラクレス」「#俺たちのタカキ」「#セガサミーフェニックス」「#wingth」と添えた。
