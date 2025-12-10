◇Bリーグ2025―26シーズン B1第13節 大阪エヴェッサ76―86宇都宮ブレックス（2025年12月10日 おおきにアリーナ舞洲）

東地区1位の宇都宮をホームで迎え撃った大阪エヴェッサは、見せ場はつくったものの力の差を見せつけられた。宇都宮には2022―23シーズンの10月8日のホーム戦に勝ってから6連敗となり、今季成績は9勝12敗となった。

大阪エヴェッサの3ポイントシュートは23本中4本成功の成功率17・4％。対して宇都宮は40本中12本成功の30％だった。特に比江島5本中4本を決められ、アリーナからはため息が漏れた。

それでも一時は最大22点差をつけられたが、最終的には10点差まで詰めた。特に竹内譲次主将（40）からのパスをゴール下で受けた青木保憲（30）がきっちりと決めるシーンや、逆に青木からのパスをゴール正面で受けた竹内がシュートを沈めるなど、これまで見られなかったオフェンスのコンビネーションが機能したのは収穫だったかもしれない。藤田弘輝ヘッドコーチ（39）は「オフェンス自体は何も変えていないけれど、相手のディフェンスによって起きる現象は変わる。だからガードがフリーになったところはある」と、説明した。

日本人選手でチーム最多の10得点を挙げた青木は「スカウティングリポートで僕たちのアーリーオフェンスが（宇都宮には）有効的だと考えていたので、考えすぎずにアタックしていこうとは思っていた」と、収穫は感じ取っていた。

ただ、藤田ヘッドコーチも青木もリバウンドに関しては反省ばかりが口をついた。青木は「チャレンジはしているけれど、まだまだ足りない。どれだけファイトして先に飛びついていけるか。サイズがない分、先に先に仕掛けていかなければいけない」と、強豪チームに勝つための課題を挙げていた。