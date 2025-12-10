歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が10日、出演する舞台の製作発表会見に出席。2025年を振り返り、長女の市川ぼたんさん（14）、長男の市川新之助さん（12）への思いを明かしました。

会見では、もうすぐクリスマスということで、過ごし方を聞かれると「あしたからタイのバンコクに行きまして、舞台に出演するんですね。1月の子どもたちの稽古も見て、自分の稽古もあり、バンコクの稽古もあり、あとテレビの撮影とか会見とか」と、多忙であると話しつつ「クリスマスは、基本的には子どもたちが“行きたい！”と言ったお店があったので、そこを予約しました」と、親子で過ごすことを明かしました。

また、2025年は「比較的充実した1年だった」といい、「アフリカに2人で新之助（勸玄）と一緒に旅行に行った思い出とか、娘・麗禾（ぼたん）と勸玄と一緒にハワイに行った時の思い出とか」と、親子での旅を振り返りました。

2026年の抱負については「歌舞伎という伝統文化と向き合っていく時間と同時に、子どもたちとの時間（を持ちたい）」と話し、「子どもと一緒にいる時間って親が思っている以上に短いらしいので、あと数年かなって個人的には思っています。さみしいですけど。忙しいけれど、子どもと歌舞伎とか仕事ではなく、プライベートで思い出になる時間を作っていきたいなと思います」と語りました。

行われたのは、2026年2月・3月に全国21会場で上演する『市川團十郎特別公演』の製作発表会見。『源氏物語〜夕顔〜』や『素戔嗚大蛇退治（すさのおおろちたいじ）』などの演目を予定しているということです。