◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５ 優勝決定戦」（１０日、後楽園ホール）

全日本プロレスは１０日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５ 優勝決定戦」を開催した。

優勝戦は、７日の名古屋大会までの公式リーグ戦でＡブロックは、綾部蓮、タロースの「タイタンズ・オブ・カラミティ」が４勝１敗の勝ち点８で１位。Ｂブロックは世界タッグ王者の「ＨＡＶＯＣ」ザイオン、オデッセイが５戦全勝（不戦勝を含む）の勝ち点１０でトップとなり、初出場同士の両軍が共に初制覇をかけて激突した。

１９６センチ、１８４キロのオデッセイとザイオンは１８８センチ、１１２キロの世界タッグ王者と身長２メートルの綾部と２メートル１３センチのタロースの４人がスーパーパワーを発揮したド迫力の優勝戦。場外乱戦でも譲らない展開は、綾部＆タロースがザイオンを孤立させることに成功。最後は綾部が豪快なデス・ルーレットでザイオンをマットにたたき付け勝利し、世界最強タッグ初出場初制覇の偉業を達成した。

栄光のトロフィーを手にした綾部はマイクを持つと「世界最強タッグ決定リーグ戦、制覇だ。どうだ？後楽園ホール、絶望を味わったか」と勝ち誇った。タロースは「最高のパートナーだ」と綾部をたたえ、綾部は「これが全日本プロレスだ」と宣言した。

そして綾部は「世界タッグのベルトは一番強い者が巻くべきなんだ」と掲げ「そのベルトは俺らが持っておくべきなんだ。いつでもいいよ。ザイオン、オデッセイ、次は世界タッグのベルトをかけて戦ってもらおうか」と挑戦を要求。最後に「我々、タイタンズ・オブ・カラミティはまだ序章に過ぎない。今後、まだまだ絶望を見せていくからな」と宣言した。

◆１２・１０後楽園全対戦カード

▼第１試合 ８人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ、井上凌、小藤将太（１２分３８秒 ファイヤーバードスプラッシュ↓片エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起、佐藤光留、立花誠吾●

▼第２試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

〇大森北斗、羆嵐（７分１１秒 横入り式エビ固め）他花師、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン●

▼第３試合 関本大介復帰戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

芦野祥太郎、〇潮粼豪（１０分５７秒 豪腕ラリアット↓体固め）田村男児●、関本大介

▼第４試合 ゼンニチｖｓ我蛇髑髏 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

菊田円、〇加藤良輝、ＩＳＨＩＮ（１５分２２秒 カデーレ・ルナ↓片エビ固め）安齊勇馬、斉藤ジュン、“ミスター斉藤”土井成樹●

▼第５試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

〇宮原健斗、鈴木秀樹、本田竜輝（１０分４６秒 回転エビ固め）デイビーボーイ・スミスＪｒ．●、真霜拳號、、野村直矢

▼メインイベント 世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５優勝決定戦 時間無制限１本勝負

〇綾部蓮、タロース（Ａブロック１位）（２４分０９秒 デス・ルーレット↓片エビ固め）ザイオン●、オデッセイ（Ｂブロック１位）