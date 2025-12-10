「これ、子どものお弁当用なんだけど!?」食い尽くし系夫がストレス！ 食トラブルは妻の悩みの種
食べ物の恨みは恐ろしいと言いますが、「食べ物を奪われる」のはもちろん、作る側からすると「食べてもらえない」のもストレスがたまるもの。
今回ご紹介するのは、食べ物をめぐる2つの家族のお話です。
「40個焼いたのに…なんで3個しか残ってないの!?」家族の食事を食い尽くす夫
妻がフライパンを洗っているあいだに、家族みんなで食べる餃子を30個近く食べてしまった夫。
もちろん「大人だから」というのはわかっていて、そのぶんご飯を多めに用意しているのですが…。
またある日には…
こんなことが日常茶飯事なため妻は毎日イライラ…！
そしてあるできごとをきっかけに、本気で対策に乗り出すのです。
「食い尽くし系夫」を読む＞＞
「今はソレ食いたくない」「ソレは会社の近くにうまい店がある」文句ばかりで食べない夫
それならばと好物の生姜焼きを作るも…
とうとう別の日には…
なにが不満なのー!?
この日を境にデリバリー生活をはじめた夫。なぜ妻の料理を食べなくなってしまったのでしょう…。
「妻の手料理を食べない夫」を読む＞＞
妻が作った料理を食べ尽くす夫。
はたまた食べてくれない夫。
同じ「食べ物」をテーマにしながら、対照的なふるまいの夫たちを描いた2作品。家族みんなで平和に食卓を囲める日は来るのでしょうか…。
「食い尽くし系夫」を読む＞＞
「妻の手料理を食べない夫」を読む＞＞
(ウーマンエキサイト編集部)
