食べ物の恨みは恐ろしいと言いますが、「食べ物を奪われる」のはもちろん、作る側からすると「食べてもらえない」のもストレスがたまるもの。

今回ご紹介するのは、食べ物をめぐる2つの家族のお話です。

「40個焼いたのに…なんで3個しか残ってないの!?」家族の食事を食い尽くす夫

妻がフライパンを洗っているあいだに、家族みんなで食べる餃子を30個近く食べてしまった夫。

もちろん「大人だから」というのはわかっていて、そのぶんご飯を多めに用意しているのですが…。

またある日には…

こんなことが日常茶飯事なため妻は毎日イライラ…！

そしてあるできごとをきっかけに、本気で対策に乗り出すのです。

「食い尽くし系夫」を読む＞＞

「今はソレ食いたくない」「ソレは会社の近くにうまい店がある」文句ばかりで食べない夫

それならばと好物の生姜焼きを作るも…


とうとう別の日には…


なにが不満なのー!?

この日を境にデリバリー生活をはじめた夫。なぜ妻の料理を食べなくなってしまったのでしょう…。

「妻の手料理を食べない夫」を読む＞＞

妻が作った料理を食べ尽くす夫。
はたまた食べてくれない夫。

同じ「食べ物」をテーマにしながら、対照的なふるまいの夫たちを描いた2作品。家族みんなで平和に食卓を囲める日は来るのでしょうか…。

「食い尽くし系夫」を読む＞＞

「妻の手料理を食べない夫」を読む＞＞

(ウーマンエキサイト編集部)