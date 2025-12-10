SUPER BEAVERが、新曲「生きがい」を12月22日に配信リリースする。

同楽曲は、2026年2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026 冬季オリンピック』に向けたフジテレビ系2026 アスリート応援ソングに起用されている新曲。このたび配信リリースが決定し、あわせて楽曲の世界観を表現した配信ジャケットも公開された。

さらに、12月12日22時30分より放送されるラジオ番組『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM／JFN系）の、SUPER BEAVERのレギュラーコーナー『ビーバーLOCKS!』にて同楽曲のフルサイズがラジオ初オンエアされることも決定。12月13日0時からは、全国のラジオステーションでもオンエア開始となる。

同楽曲は、大一番に臨むアスリートたちの想いに寄り添い、その背中を押すような力強さと温かさを持った楽曲。目標に向かって進み続けるすべての人を後押しする1曲となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）