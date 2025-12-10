『志尊淳アニバーサリー写真集「final」』通常版、初回限定版BOX（ともにマガジンハウス）が2025年12月9日に発売された。

【写真】初回限定版BOXは30枚のフォトカードが付属

2011年ミュージカル『テニスの王子様』で俳優デビュー。2014年スーパー戦隊シリーズ第38作『烈車戦隊トッキュウジャー』で主演に抜擢され注目を集めた志尊淳。映画『52ヘルツのクジラたち』（2024年）、ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（2025年））、ドラマ『恋は闇』（2025年）などに出演している。

30歳はとことんファンを喜ばせる一年にしたい、そんな強い想いからスタートしたアニバーサリーイヤーのラストを飾る本写真集。撮影を担当した柿本ケンサクとの阿吽の呼吸により、これまでに見たことのない志尊淳の心身ともにほぐれた瞬間や屈託のない笑顔、世界遺産を舞台にした美しい佇まいなど、あらゆる表情を収録。本写真集のために、東京、ソウル、ミラノ、バリを舞台に一年間をかけて撮影された。

通常版のカバーはインドネシア・バリのサンセット、初回限定版BOXのカバーは東京の桜となっている。なお初回限定版BOXには30枚のフォトカードとカードスタンドつき。大ボリューム30枚のフォトカードをすっぽり収納できて、カードを飾ることも可能。その日の気分に合わせてカードを入れ替えて楽しむことができる。また2026年1月9日（金）には電子版写真集（通常版）も発売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）