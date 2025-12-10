　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の5万510円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては92.8円安。出来高は2286枚となっている。

　TOPIX先物期近は3386.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50510　　　　　 -90　　　　2286
日経225mini 　　　　　　 50515　　　　　 -85　　　 40457
TOPIX先物 　　　　　　　3386.5　　　　　-3.5　　　　1341
JPX日経400先物　　　　　 30640　　　　　 +10　　　　 532
グロース指数先物　　　　　 667　　　　　　-3　　　　 143
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース