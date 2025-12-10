日経225先物：10日22時＝90円安、5万510円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の5万510円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては92.8円安。出来高は2286枚となっている。
TOPIX先物期近は3386.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50510 -90 2286
日経225mini 50515 -85 40457
TOPIX先物 3386.5 -3.5 1341
JPX日経400先物 30640 +10 532
グロース指数先物 667 -3 143
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
