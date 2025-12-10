2025年12月10日（水）、北海道ニセコ町のマウンテンリゾートホテル『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』の温泉併設サウナが全面リニューアルオープンしました。

サウナリニューアルのコンセプトは“北海道”。改修をプロデュースしたのは、“ととのえ親方”こと松尾 大氏。

ニセコを代表する動植物が浮かび上がる大自然を感じるサウナ。北海道の大自然を木々の隙間から覗いているような内装。北海道の森をサウナに。天井に広がる、白樺ヴィヒタの贅沢。

世界的に人気のEOS社製サウナストーブが導入されており、セルフロウリュ対応で、好みの湿度と温度に調整して、本格的なサウナを楽しめます。

サウナ後は、北海道の恵み、天然井戸水の水風呂でリセット。超軟水で感じる極上のやわらかさ。2つの天然温泉と雪見外気浴で、心と体をリセット。北海道の大自然を感じながら、至福のひとときを過ごすことができます。

北海道の大自然を感じられる雪見露天風呂と外気浴ととのいスペース。極上のサウナ体験を楽しむことができますよ。

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ

住所：北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の雄大な自然を感じながら“ととのう”贅沢な時間を。

リニューアルされたサウナは、心地よい熱気と大自然を感じる澄んだ外気浴で、深いリラックスを体験することができます。

雪景色を眺めながら、心と体をリセットする至福のひとときを、『ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ』で楽しんでみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

