12月17日(水)「上田と女が吠える夜」

年末大清算！厄年女が吠える夜＆令和の婚活2時間SP

松田元太・ウエンツ瑛士も参戦！

『年末大清算！厄年女が吠える夜』

今年が厄年だった女がツイてなかったエピソードを語り尽くしてお焚き上げ！

『令和の婚活』

結婚を夢見る女性たちが大集合！婚活は“ハートの筋トレ”？

婚活コーディネーターから学ぶ令和の婚活事情！

「年末大清算！厄年女が吠える夜」

▼絶対安静で稽古ができないまま「白鳥の湖」本番を踊りきった草刈民代

▼オーストラリア旅行でのトラブルがトラウマ…川島海荷の災難

▼「元アスリート」の枷で恥をかいてしまったレスリング・登坂絵莉

▼浅田舞が週刊誌に撮られてしまったある姿とは？！

▼3時のヒロイン福田は旅運、ゆめっちは物件運、かなではデリバリー運がない？

▼元モーニング娘。飯窪春菜、アイドル時代の担当カラーが不服

▼いつでもハッピーボーイTravis Japan松田元太が明かすメンバーの不憫㊙エピソード

「令和の婚活」

▼皆藤愛子が「結婚っていいな」と思う瞬間と1人が好きすぎて結婚に対する心配事

▼クリスタル・ケイの理想の相手は自分の素を全部受け入れてくれてオナラバトルができる人！？

▼アプリ、結婚相談所…あらゆる婚活をしてきた紅しょうが・稲田の理想の幸せとは？

▼アイドル卒業から３年…結婚に興味が出てきた元SKE48・須田亜香里がいま欲しい肩書きとは？

▼元フィギュアスケート日本代表・高橋成美が結婚したいお相手は朝から晩までずっと喋ってくれる人

▼マッチングアプリで再婚！新山千春が思う結婚生活において無理しないことの大切さ

▼若槻千夏＆ウイカが結婚してよかったと思うことにスタジオ困惑？

▼家でもパートナーとはバラエティーをしていたいウエンツ瑛士

▼婚活コーディネーター・荒木直美が教える婚“喝”とは！？今回も饒舌で吠えまくり！

お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子、若槻千夏、ファーストサマーウイカ

SPゲスト

松田元太（Travis Japan）、ウエンツ瑛士

女性ゲスト（五十音順）

《厄年女》浅田舞、飯窪春菜、川島海荷、草刈民代、3時のヒロイン、登坂絵莉

《令和の婚活》荒木直美、稲田美紀（紅しょうが）、皆藤愛子、クリスタル・ケイ、須田亜香里、高橋成美、新山千春