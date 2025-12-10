ÃæÃ«Èþµª¡¡¥Ó¥ª¥éÁÕ¼ÔÉ×¤È´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¶Ã²¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼»á¡Ê57¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¡¢¤´Ìµ»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÃæÃ«¡£¡ÖºòÆü¤ÏÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ê¡¢´ñÀ×¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¯¥¹¤Î²»³Ú¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¡¼¥ó¥Õ¥£¥ë¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Õ¥£¥ë¤ÎÀº±Ô¤¿¤Á¤¬¡¢À£²Ë¤òÀË¤·¤ó¤Ç½¸¤¤¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±ÁÕ¤Ç¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿±éÁÕµ»½Ñ¤ËÂ¨¶½À¤È¾ðÇ®¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅìµþ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼»á¤Ï¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ËÀÖ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢ÃæÃ«¤ÏÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÏÀÖ¤Ç¤½¤í¤¨¡¢É×ÉØ¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼·¿Í¤Î²»³Ú²È¤¿¤Á¤Î´ë¤ß¤Ë¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ëÍÍ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²¿¤È¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢»ä¤â°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¯¥¹¤Î²»³Ú¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤ï¤º¤«°ìÆü¤Î¤ß¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿±óÊý¤è¤ê¤Ï¤ë¤Ð¤ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª2¿Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£