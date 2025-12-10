“バイク男”が窓をたたき…信号待ちの車に「スプレー強盗」 現金約28万円が入ったバッグ奪い逃走
山梨県南アルプス市で信号待ちをしていた車の男性に、バイクに乗った人物がスプレーのようなものをふきつけ、現金を奪い逃走しました。
■信号待ちの車に「スプレー強盗」
民家から離れた人通りの少ない交差点。強盗事件は、その路上で起きました。
110番通報
「車で信号待ち中に、助手席のバッグを盗まれた」
警察によると、現場は山梨県南アルプス市の県道交差点。被害にあったのは、南方向に車を走らせていた40代の会社役員の男性です。時刻は9日午後9時前。赤信号で止まった時のことでした。
後ろからやってきたのは、バイクに乗った男とみられる人物。助手席側の窓をたたかれたといいます。男性が窓を開けると、スプレーのようなものをふきかけられたといいます。
男性は助手席に置いてあったバッグを奪われました。中には、現金約28万円が入っていたということです。
■黒っぽい服の人物が逃走中
記者
「信号待ちの車から現金入りのバッグを奪った人物は、スクーターに乗って逃走したということです」
南方向に逃走したという、男とみられる人物。その後、行方は分かっていません。
黒っぽいスクータータイプのバイクで逃げた人物は、黒っぽいフルフェース型のヘルメットに、黒っぽい服を着ていたということです。男性にケガはありませんでしたが、警察が強盗事件として行方を追っています。