ゴロゴロ…ピシャーン！ じゃない雷は想像できないな…。

火星のダストデビル（塵旋風=ちりが渦を巻いて柱のように立ち昇る現象）が電流を発生させている可能性が出てきました。

科学者は、乾燥した火星の地表に雷が落ちた音を捉えたかもしれないそうです。これは史上初の快挙なのだとか。

火星探査車パーサヴィアランスが雷の音を捉えた？

今回の発見は、NASA（アメリカ航空宇宙局）の火星探査車パーサヴィアランスが捉えた音と電気信号から明らかになりました。この現象は、火星のちりだらけの地表が帯電を起こしている可能性を示唆しています。

天文学者は長年、火星に雷が存在すると推測してきましたが、直接的な証拠はなかったんです。今回学術誌Natureに掲載された新たな研究結果によって、火星の大気に関する理解がさらに深まり、将来の有人探査に知見を与える可能性があります。

2021年2月に火星に着陸したパーサヴィアランスには、火星で発生する音を捉えるためのマイクが搭載されていました。研究チームは、探査車のSuperCamマイクが記録した28時間分の音声を分析。その結果、チームは雷特有の干渉と音響的特性を特定しました。火星時間の2年間（地球時間で約4年）で、合計55回の雷を確認し、そのほとんどで強風やダストデビル、砂嵐との関連性が見られたといいます。

今回の研究は、雷の発生に風が重要な役割を果たしていることを示唆しています。

火星の大気でダストデビルが起こる仕組み

地球とは違い、火星の大気は薄すぎて竜巻を発生させるには不十分。その代わりに、地表付近の空気が暖められて上昇し、上空の冷たく密度の高い空気とぶつかることで、空気の柱が回転を始めます。より多くの空気がこの上昇気流に加わるにつれて、加速してちりを巻き上げ、渦を巻くダストデビルを形成します。

1970年代に、NASAのViking探査機が火星でダストデビルを初めて観測しました。その後、キュリオシティやパーサヴィアランスによってもダストデビルが記録されています。

地球では通常、雷雨と落雷がセットで発生します。でも、地球のダストデビルでも、雷雲内の水や氷ではなく、ちりの粒子が摩擦することで電荷を発生させることがあります。電荷が蓄積されて、十分な量に達すると落雷という形で放出されるのだそう。

火星でドライライトニングを観測

科学者は、火星の大気でも同じ仕組みで雷が発生していると考えてきました。2009年の研究では、砂嵐の発生中に放電の兆候が確認され、いわゆる乾いた雷｢ドライライトニング｣の証拠である可能性が示唆されました。しかし、その後の追跡調査では、ドライライトニングの証拠となる電波を検出することはできなかったそうです。

今回の研究は、火星で起きた放電の音を分析することで、火星に雷が存在することを直接的に示しました。

研究を主導したフランスの天体物理学・惑星研究所に所属するBaptiste Chide氏を中心とした国際チームは、このような静電放電が、火星を走り回る探査車や、将来の火星有人探査ミッションにとって脅威になりうると指摘しています。

研究チームは論文で次のように記しています。

こうした放電現象について理解を深めることは、将来の探査者（ロボットまたは宇宙飛行士）をその影響から守るのに役立つでしょう。

確かに火星まで行って雷に打たれたくはないですよね…。