今季は【ブラウン】がアツい！ 1枚でコーデが決まる「おしゃれワンピ」

深みのある色味でリッチな雰囲気を漂わせるブラウン。トレンドカラーでもあり、上品に仕上げたい大人コーデにぴったりです。今回編集部が注目したのは、1枚でコーデが完成するブラウンのワンピース。カーデ × ワンピのセットや冬ムードを盛り上げるベロア素材など、即戦力になりそうなワンピをご紹介します。

コーデのバリエーションが広がるセットワンピ

【mysty woman】「マルチWAYカーデワンピSET」\12,100（税込）

ワンピース・カーディガン・チョーカーのセットアイテム。こっくりとした深みのあるブラウンで、上品な雰囲気をまとえそう。広めのネックラインでデコルテがすっきり見え、ほんのり色っぽさも感じられます。チョーカーでアクセントをプラスすれば、顔まわりが華やかな印象に。

なめらかなベロア素材が女性らしいムードを演出

【Andemiu】「ベロアキリカエラインワンピース」\14,300（税込）

光沢のあるベロア素材が、上品かつ女性らしい雰囲気を漂わせるワンピース。チョコレートのような深みのあるブラウンも、大人のきれい見えをサポート。ウエストはシェイプしつつ裾に向かって華やかに広がるフレアシルエットで、1枚でサマ見えが期待できデートコーデにもおすすめです。バックリボンをチョーカー風にアレンジできるのもポイント。

writer：Emika.M