可愛さ反則級ーーーッッ！【シャトレーゼ】クリスマスに食べたい♡「期間限定カップケーキ」

クリスマスにホールケーキは大きすぎる……という方におすすめなのが【シャトレーゼ】のケーキ。小さくてもホリデー気分が味わえるかわいいケーキがたくさんあります。今回は、期間限定の「カップケーキ」をご紹介します。自分用はもちろん、クリスマスパーティーの差し入れにもぴったりです。

かわいすぎて食べられない！？「サンタケーキ」

もこもこの髪の毛と立派なひげがかわいいこちらのケーキは、サンタクロースをモチーフにした「Xmas ゆかいなサンタさん」です。真っ赤なカップはベルト風のデザインがされていて、サンタの服そのもの。ちょこんと乗せられた帽子型のピックがポイントになっています。ftn_picsレポーターHaruさんいわく「食べ進めていくのが楽しいケーキ」だとか。ケーキの構成を見ていきましょう。

見た目だけじゃなくて味にもこだわり

「Xmas ゆかいなサンタさん」の構成は、カップの底にホワイトチョコチップ・ダイス苺入りのカラメルクリームが敷き詰められていて、スポンジを重ねています。サンタの顔になるドームの部分は、カスタード入りのホイップクリーム。ホワイトクランチでデコレーションして、髪や目・ひげをつけたら完成。いろいろな食感・味わいがあって、最後まで飽きずに食べられそうです。価格は\432（税込）です。

サンタと一緒にGETしたい「トナカイケーキ」

キュートなサンタモチーフのケーキと合わせてGETしてほしいのが、こちらの「Xmas かわいいトナカイさん」です。角やピンクのお鼻がかわいくて、スプーンをいれてしまうのがもったいないケーキ。カップのデザインはサンタのそりを引くトナカイの服をイメージ。サンタのケーキと並べて写真を撮れば、一気にクリスマスムードが高まりそうです。

満足度高めのサイズ感

「Xmas かわいいトナカイさん」の構成は、チョコチップ・苺入りのチョコクリームにココアスポンジとマシュマロ。その上にトナカイのお顔をつくるチョコクリームが盛られています。ダイス苺とマシュマロがアクセントになっていて、宝探しのように何が出てくるか楽しみながら食べられそう。@ftn_picsレポーターHaruさんも「チョコ尽くし」「大満足」とお気に入りのご様子。価格は\432（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A