日本がイングランドと対戦

日本サッカー協会（JFA）が12月10日、来年の3月31日にイングランド代表とウェンブリースタジアムで対戦することを発表した。

発表直後に、JFA公式X（旧ツイッター）で森保一監督と、イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督の2ショットが公開され、「これすげえ」「楽しみすぎる」など注目を集めている。

来年6月に開催される北中米ワールドカップで日本代表（FIFAランク18位）はグループFに入った。オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフBの勝者と対戦するなかで、3月にテストマッチを実施。W杯メンバー発表直前のタイミングで、イングランド代表（同4位）との代表が決定した。

そのなかで、発表直後にJFA公式Xで森保監督とトゥヘル監督の2ショットが公開。「これすげえ」「楽しみすぎる」「これは期待しかない！」「名将対決」「イングランド戦は激アツすぎ！」「ウェンブリーでできるのすごい」「名将同士の2ショット」など多くのコメントが寄せられ、3月の一戦に早くも熱が高まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）