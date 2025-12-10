◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１０日、美浦トレセン

キャリアの浅い２歳牝馬の戦いとあって、阪神ＪＦの追い切りは各陣営の細やかな心配りが目に付いた。まず注目したのは、積極的に手を打ったラスティングスノー（牝２歳、美浦・池上昌和厩舎、父モズアスコット）だ。池上調教師から連絡を受けた菱田裕二騎手が、わざわざ関西から美浦に駆けつけ、朝一番に入念なコンタクトを取った。

Ｗコースで外タイセイスタナー（２歳新馬）を１馬身追走する形から、道中もしっかりと折り合い、６ハロン８３秒３―１２秒０の馬なりで楽に１馬身先着した。息の合った動きを披露した鞍上は「もう少し気持ちが高ぶるところがあるのかなと思ったが、イメージしていたよりもすごく穏やかでした。いろいろ融通が利きそう」と、収穫が大きかった様子。さらに週末の雨予報を念頭に、「馬場が渋っても全然いいなと思いました」と、フットワーク軽く“動いた”成果は十分にあった。

一方でミツカネベネラ（美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）はこの日、美浦・坂路で６１秒０―１５秒２と軽めの調整にとどめた。木曜日も津村明秀騎手が騎乗して、Ｗコースで１ハロン１５秒台で軽く流す程度の予定で、課題のテンション面を考慮した“静かな”策。鈴木伸調教師は「テンションは少しずつ上がってきているね…」と渋い口調だったが、こちらも一発を狙って打てる手を打っているのは同じだ。関西馬ではスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が映像で良く見えて、まだ混沌（こんとん）とした勢力図しか見えない。（坂本 達洋）