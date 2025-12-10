北海道電力泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事は１０日の道議会で「投資促進や雇用の拡大にもつながる」と述べ、再稼働に同意することを正式表明した。

北電は２０２７年早期の再稼働を目指しており、事実上の要件となっている立地・周辺４町村を含めた「地元同意」が出そろった。

鈴木知事はこの日の予算特別委員会で、道議会の過半数を占める自民党会派の質問に「熟慮を重ねた上で再稼働に同意することとした」と答弁した。東京電力福島第一原発の事故を教訓とする国の新規制基準に適合し、電力需要の増加が想定されるなか、安定供給や電気料金の値下げが見込まれ、雇用促進や投資拡大で道内経済の活性化につながることなどを理由に挙げ、「判断を早期に国へ伝えたい」と語った。

立地・周辺の泊村、神恵内（かもえない）村、共和町、岩内（いわない）町は、１１月までに再稼働に対する同意を表明。鈴木知事は今月４日に泊原発を視察し、安全対策を確認するとともに、４町村長と面会して同意の経緯を聞き取っていた。

３号機の再稼働後は火力発電の燃料費が削減されるため、北電は年間約６００億円の収支改善を見込み、家庭向けの電気料金を１１％ほど値下げする方針を示している。一方、津波対策として海抜１９メートルの高さがある防潮堤の建設などを進めており、再稼働までに要する安全対策費用は計５１５０億円程度に上ると試算。安全投資を進めつつ、予定通りの値下げを実現できるかが焦点となる。

東日本では、２４年１０月に宮城県の東北電力女川原発が再稼働し、新潟県の東電柏崎刈羽原発については花角英世知事が今年１１月に容認する意向を示しており、来年１月にも運転が再開される見通し。泊原発は３例目となりそうだ。