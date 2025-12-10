WBC・世界一ド軍正捕手スミスが日本代表の脅威に 本塁打&打点2冠シュワバーとともにアメリカ代表選出
2026WBCに出場するアメリカ代表に新たなスーパースター2人が加わった。 WBCが日本時間10日までに、公式インスタグラムで公表した。
1人目は、フィリーズのカイル・シュワバー。そして2人目が日本代表として出場が決定している大谷翔平のチームメイト、ウィル・スミスだ。
シュワバーは今季キャリアハイとなる56本塁打でナ・リーグ本塁打王を獲得。大谷翔平も55本を放ち、あと1本に迫ったがあと少し及ばなかった。またシュワバーは132打点を記録し、打点王と2冠に輝いている。
これまでにアメリカ代表はヤンキースのアーロン・ジャッジが主将を務めるほか、今季60本塁打を記録したマリナーズのカル・ローリー、さらにサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツのポール・スキーンズも参戦が決定している。他にもパワーとスピードが持ち味のコービン・キャロルやピートクロウ・アームストロングなども名前を連ねている。
前回は決勝で日本に敗れ、悔しい思いをした野球の母国が、今回は全力で優勝を狙っていることがうかがえる。今後もアメリカ代表メンバー選出の続報に注目だ。