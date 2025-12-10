アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となった2026年のW杯。6日にグループステージの抽選会が行われ、日本はオランダ、チュニジア、欧州プレイオフの勝者と同じグループFとなった。



FIFAランキングではオランダが7位、日本が18位、チュニジアが40位となっている。目標とするベスト8入りを達成するためにも、W杯前のテストマッチは重要となる。



そんなサムライブルーだが、4月に欧州の強豪と親善試合を行うようだ。日本代表の公式サイトによると、2026年3月31日にイングランド代表との対戦が決まったとのこと。場所はサッカーの聖地ウェンブリー・スタジアム。





日本代表はこれまでにイングランド代表と3回対戦し、2敗1分の負け越し。現時点でのFIFAランキングは4位となっている。イングランドは長いガレス・サウスゲート体制が終わりを迎え、今年からチェルシーやバイエルンでの監督経験があるトーマス・トゥヘル監督がチームを指揮している。エリオット・アンダーソンやニコ・オライリーといった新顔が存在感を発揮しており、本戦ではどのようなチームになっているのだろうか。W杯ではクロアチア、ガーナ、パナマと同じグループL。本来の実力を発揮できれば、決勝トーナメント進出は間違いないだろう。