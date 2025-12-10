乃木坂46・矢田萌華、『ボム』初登場で冬の“白ニット＆制服”グラビア披露

乃木坂46・矢田萌華が表紙を飾る『ボム』1月号（ワン・パブリッシング）が12月9日に発売された。

【写真】矢田萌華（乃木坂46）両面ピンナップポスターが付録に

40枚目シングル『ビリヤニ』を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務める6期生の矢田萌華が今号の表紙・巻頭に登場。『ボム』初登場となるグラビアのテーマは、季節感たっぷりにクリスマス・まずは冬っぽい真っ白なニットワンピ―スで、人生初のクリスマスツリーの飾り付けからスタート。制服に着替えては近くの神社で待ち合わせするカット、マフラー姿も披露。

紫のノースリーブニットでクリスマスのお食事、花柄ノースリーブのルームウェアでごろごろする様子なども収録。誌面のQRコードからは動いてしゃべる矢田萌華のグラビア撮影動画を見ることができる。

今号の裏表紙には乃木坂46の5期生・小川彩が登場し、ボム初ソログラビアを披露。青空の広がる河川敷で、無邪気に振る舞うワンピース姿。純白のシャツと短パンで、コタツでみかんを手にくつろぐ自然体な姿を披露している。

そのほか綴じ込み付録として乃木坂46・矢田萌華両面ピンナップポスターが付属。限定版の表紙はAKB48・正鋳真優が飾ったほか、限定版オリジナル綴じ込み付録として正鋳真優（AKB48）、小栗有以＆下尾みう＆永野芹佳＆佐藤綺星＆伊藤百花（AKB48）の両面ピンナップポスターが付属される。

■書誌情報『ボム』2026年1月号価格：1,480円（税込）発売日：2025年12月9日出版社：ワン・パブリッシング