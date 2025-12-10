◇WTTファイナルズ香港2025 王楚欽4-3松島輝空（10日、中国・香港）

年間王者を決める卓球・男子シングルス1回戦で世界ランキング8位の松島輝空選手と同1位の王楚欽選手が対戦しました。

松島選手は世界チャンピオンに対して積極的に攻め、11-6といきなり第1ゲームを奪います。

第2ゲームは終盤まで接戦の展開。10-9とゲームポイントを奪うと最後は相手がオーバーし、松島選手が2ゲーム連取しました。

第3ゲームは7点差で落としゲームカウント2-1。第4ゲームはバックハンドが冴えるなど5点差をつけてゲームポイント、しかしそこから5点奪われ同点となりましたが、競り負けること無く14-12でこのゲームを奪います。

あと1ゲームで世界王者から勝利とした第5ゲーム。序盤はリードする展開を演じましたが終盤10-10と同点に追いつかれ、最後は10-12でこのゲームを落とします。

第6ゲームも落とし、迎えた第7ゲーム。一進一退の攻防となり中盤に王楚欽選手に強烈なフォアを決められるなど7-10と先にマッチポイントを奪われます。松島選手はそこから1点差まで粘りましたが9-11とあと一歩のところで敗れました。

これで松島選手は王楚欽選手と国際大会で5度対戦し、1勝4敗。直近では10月のITTF-ATTUアジア卓球選手権大会で3-2で初白星を挙げましたが、世界王者に連勝とはなりませんでした。

松島輝空3-4王楚欽（11-6）（11-9）（4-11）（14-12）（10-12）（4-11）（9-11）