７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、４日に配信リリースした２ｎｄシングル「六等星」のミュージックビデオ（ＭＶ）が１０日、公開された。

２ｎｄシングルのタイトルは「六等星」。目立たずとも確かに存在する“僕たち”を重ねたエモーショナルな１曲で劣等感や孤独、すれ違いの痛みを抱えながら、それでも前に進もうとする心を静かに力強く描き出している。ＹＵＩは「サビはすごくアップテンポなので落ちすぎず、ライブでも盛り上がれるようなサウンド」と楽曲の魅力を語った。

９月末のデビューライブから約３カ月。ＳＡＫＩは「本当に怒濤（どとう）の３カ月で充実していて、いろんな経験をすることができた。本当に楽しい気持ちだった。ＢＮＳＩに入る前は全く違う生活を送っていたことがもう信じられない」とかみしめ、ＲＥＩは「成長と同時に自分の欠点も見えてきた。みんなのおかげで本当にメンバーに恵まれた幸せな３カ月」と振り返った。

デビュー以降、積極的に地方のフェスなどにも出演し、ステージを重ねて来た。ＹＵＩは「最初の走り出しだから今が一番苦しい時期」と捉えつつ、「本当に食べることが大好きなメンバーがそろっているので行った先の食を堪能することもモチベーションになっていた」と支えになっていたことも笑顔で明かした。

同グループは「日本文化を世界に向けて、心を込めて伝えていきたい。」をコンセプトに掲げた「ＭＡＧＯＫＯＲＯ．プロジェクト」の第一弾アーティストとして７人で結成した。レッスンでは体幹トレーニングなど基礎的なところから大事に行ってきた。ＬＩＬＩは「この３カ月はレッスンなど初めてのことだらけで、歌もダンスも何も分からない状態で私は上京してきた。泣いてしまうことも多くて、ＳＡＫＩと一緒に泣きながら帰ったりした。でも、今はたくさんのフェスに出演させていただいて、だんだんステージに立つことが楽しくなってきている」と手応えを得ている。

ＡＩはデビューまでの期間にメンバーで意志をぶつけ合ったこともあったという。「デビュー前にみんなでレッスンの自主練習の時間に話し合った日があった。今の自分たちの思いとかを言い合ったことが記憶に残っている。もっとよくするためにはどうしたらいいか、話し合えるメンバーがいるというのがすごくすてきなことだと思えた。私は感極まって泣いてしまったけど、お互いが思ったことを言えて高め合える仲間がいることはとても大事だと思った。みんなとこれから一緒に頑張っていこうと決心した日だった」。バラバラだった意志が統一され一気にメンバー間の距離が近づいた日だった。

苦労もしながら着実に存在感は増している。１２月３１日にはワンマンライブ「ＢＮＳＩ ＴＨＥ ＬＩＶＥ “ＲＥ：零”」（ＣＨＩＣ ＨＡＬＬ ＳＨＩＢＵＹＡ）も予定。最終的にグループは日本国内だけではなく海外マーケットへの進出も視野に入れる。ＭＡＹＡは「海外の方にも知ってもらって、いろんな人に愛されるグループになりたい」と宣言。ＬＩＳＡは「ＢＮＳＩというグループをどんどん大きくして、みんなが目指す世界を実現化したい」と決意をにじませた。

◆ＢＮＳＩ（ぼんさい） ＭＡＧＯＫＯＲＯ．ＰＲＯＪＥＣＴ「ＮＥＷ ＩＤＯＬ ＡＵＤＩＴＩＯＮ」の第一弾アーティストの７人組。グループのコアに置く思想として、ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−を掲げる。東京を拠点とし、日本国内だけでなく海外マーケットへの進出を大前提としたグループ。楽曲、歌唱力、ダンス、これら全てにおいて“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出す。日本の精神性をグループの在り方、メンバーの生き様、そしてパフォーマンスを通じて世の中に伝える。

◆メンバープロフィール

ＡＩ ７月３日生まれ。東京都出身。

ＬＩＬＩ １１月２７日生まれ。静岡県出身。

ＬＩＳＡ ９月２日生まれ。広島県出身。

ＭＡＹＡ ８月４日生まれ。千葉県出身。

ＲＥＩ １１月２８生まれ。東京都出身。

ＳＡＫＩ ３月９日生まれ。東京都出身。

ＹＵＩ ３月２９日生まれ。東京都出身。