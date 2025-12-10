沖縄出身の女子高生シンガー・あずさ（１８）が１０日、デジタルシングル「Ｉ’ｍ ｊｕｓｔ ｍｅ」でデビューを果たした。

あずさは幼少時から沖縄でモデル、タレントとして活動。昨年、インスタグラムに投稿したＲＡＤＷＩＭＰＳ「ｍｅ ｍｅ ｓｈｅ」の弾き語りカバー動画が大きな話題となった。今年８月には「＃清水翔太ＰＵＺＺＬＥ武道館チャレンジ」オーディションで、約１６００人の中から最終参加者４９人に選ばれた。コーラスメンバーとして日本武道館のステージに立ち、清水の「ＰＵＺＺＬＥ（Ａｎｏｔｈｅｒ ｖｅｒ．）」のＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯにも出演した。

バックアップにも強力な布陣がそろった。シンガー・ソングライターのＹＵＩらを手がけ、中川翔子、雨宮天、ＳＣＡＮＤＡＬら多くの人気アーティストへの楽曲提供で知られる音楽プロデューサー・近藤ひさし氏が楽曲提供とプロデュースを担当。ジャケットは「陰キャギャルでもイキがりたい！」などで知られる人気漫画家・イラストレーターのかしわぎつきこが描き下ろした。

あずさは「たくさんのすてきな方々の力でできた『Ｉ’ｍ ｊｕｓｔ ｍｅ』という大切な楽曲を、今度は私の力でより多くの方へ届けられるように、全力で頑張りたいと思います！！」と意気込みを示した。