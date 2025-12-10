¤ì¤¤¤ï¡¦ÂçÀÐ¹¸»Ò»á¡¡¡Ö¹â»ÔÁíÍý¡¢¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¡¢ºÇÄã¤Ç¤â°ìÎ§£µ¡ó¸ºÀÇ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤¢¤È¤âÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¡»ÞÌî»á¤ËÃåÀÊ¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò½°±¡µÄ°÷¤Ï£±£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤Ç¼Áµ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤Ï¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¾ÃÈñÀÇ¼ý¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¹ñÌ±À¸³è¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡££±£²·î£¸Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Ç¤âÇ¯Î¨¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ÆÀßÈ÷Åê»ñ¡¦¸ø¶¦»ö¶È¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄ¾¶á¤Î£±£°·î¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹£·¡ó¡¢£±£°¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¹ñÌ±·ÐºÑ¡¦À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤¬Ä¾¶á¤Ç£³¡ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¡Ø¤â¤¦Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¹ñºÄ¡¢¤³¤ì°Ê¾åÈ¯¹Ô¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Í¿ÅÞ¤âÌîÅÞ¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê¸¶ºàÎÁ¤Ê¤É¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ë¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò°ú¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï£±¡¦£¶¡ó¤Ç¡¢¤Þ¤ÀºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â»ÔÁíÍý¡¢¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¡¢ºÇÄã¤Ç¤â°ìÎ§£µ¡ó¸ºÀÇ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ËÌä¤¦¤¿¡£
¡¡»ÞÌî¹¬ÃË½°±¡°Ñ°÷Ä¹¤ÏÂçÀÐ»á¤¬¼ÁÌä¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ëà°ÛÊÑá¤Ëµ¤¤Å¤¡Ö¤ª¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ª¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃåÀÊ¤òÂ¥¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì½Ö¡¢´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ»ÞÌî»á¤ËÅúÊÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇ°ìÎ§£µ¡ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤ÀÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤ÇÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÏ¢Î©¹ç°Õ¤Ë¤Ï°ìÎ§£µ¡ó¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ú¸ºÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï£²Ç¯´Ö¸ÂÄê¤·¤Æ°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡¢¤³¤ì¤òÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â°ìÎ§£µ¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤ËÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÎ§£µ¡ó¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£