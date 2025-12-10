全日本プロレス１０日の後楽園大会で３冠ヘビー級王者の宮原健斗（３６）が次期挑戦者の安齊勇馬（２６）を背後から急襲した。

宮原は安齊とのタイトル戦（３１日、国立代々木競技場第二体育館）を控えている。次期挑戦者には安齊と斉藤ジュンが立候補していたが、７日の名古屋大会でのタッグマッチで安齊が宮原を掟破りのシャットダウンスープレックスホールドで撃破し、挑戦を決めていた。

宮原はこの日の６人タッグマッチ（宮原＆鈴木秀樹＆本田竜輝ＶＳデイビーボーイ・スミスＪｒ．＆真霜拳號＆野村直矢）に勝利後、安齊をリングに呼び出した。マイクを握ると「ホープのお出ましだ。日本プロレス界はどうやら世代交代を焦ってるらしいな。ただよ、俺はその他のどうでもいいレスラーとは違うからな。俺はスーパースター、そして満場一致で最高の男だ」と安齊をギラりとにらんだ。

安齊からも「そこら辺のレスラーと違うのはもちろんわかってるよ。ただ時代を変える男、俺だってそこら辺のレスラーじぇねえぞ。今の時代が宮原健斗か。じゃあ来年は俺の時代だ」と眼光鋭く突き刺された。

すると宮原は小指を突き立てて観客へアピールする安齊の背後に立つ。突如として羽交い絞めにシャットダウンスープレックスホールドをさく裂させた。騒然とする観客を横目にグロッキー状態の安齊に向かって「これだから２０代はダサいんだよ。俺がプロレス界で先輩に教わったことを教えてやろうか？ 『やられたらやり返す』だ」と名古屋での敗北の憂さ晴らしを行った。

さらに続けて「やってしまったならやられる覚悟をもってこい。大みそかでこいつを潰す」と吐き捨ててリングを後にした。バックステージでも「俺に世代交代などない。大みそかで体に教え込んでやる。安齋勇馬、テメエはぬるいんだよ」と腕をぶし、控室へ去っていった。