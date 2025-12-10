「めおと日和」本田響矢、BE:FIRSTと主題歌「夢中」スペシャルコラボ テレビ初歌唱に反響殺到「歌声がメロすぎる」「瀧昌さまが金髪に」【2025 FNS歌謡祭】
【モデルプレス＝2025/12/10】俳優の本田響矢が12月10日、フジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜（18時30分〜21時54分）に出演。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTとコラボレーションし、話題が集まっている。
【写真】「めおと日和」話題の26歳イケメン俳優、雰囲気ガラリの金髪姿
金髪にシックなスーツ姿で登場した本田は、自身が出演した同局系木曜劇場「波うららかに、めおと日和」（2025年4月期）の主題歌「夢中」をBE:FIRSTとコラボ。今回がテレビ初歌唱となり「『テレビで見てたあそこだ』っていうドキドキとワクワクと…」と目を輝かせた。
BE:FIRSTのLEOは、ドラマの放送がワールドツアー中だったといい「FODでダウンロードして飛行機の中で観てました」と告白。本田も同曲を「移動中の車の中でずっと聴いていました」と話し、「相思相愛ですね」と笑い合っていた。
パフォーマンスでは、テレビ初歌唱とは感じさせない堂々とした姿で、BE:FIRSTのメンバーと目を合わせながら優しい歌声を響かせた。
本田とBE:FIRSTのスペシャルコラボに、視聴者からは「このコラボ待ってた」「胸熱」「響矢くんの歌声がメロすぎる」「歌上手すぎてかっこいい」「瀧昌さまが金髪に…！」など、さまざまな反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆本田響矢、BE:FIRSTと「夢中」スペシャルコラボ
◆本田響矢、テレビ初歌唱に反響
