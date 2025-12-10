Tendenceの新作トゥールビヨン登場！神秘的なブルーが美しい限定モデル

スイスの時計ブランド「Tendence（テンデンス）」から、待望の新作「TOURBILLION（トゥールビヨン）」が登場！昨年発売されたトゥールビヨン搭載モデルは即完売し、多くのファンから再販を望む声が寄せられました。新作は、神秘的なブルーが目を引く美しいデザインで、世界限定50本の希少価値を誇ります。高精度な機械式ムーブメントを搭載し、これまでにない迫力と存在感を放つ一品。

神秘的ブルーが引き立つ新色「TOURBILLION」



Tendenceの新作「TOURBILLION」の新色は、深い青を基調にしたデザイン。インナーリングとリューズに施されたブルーのアクセントが、時計全体に洗練された輝きを与えています。

K9クリスタルケースに包まれたフルスケルトン仕様は、ムーブメントの精緻な動きを360度から鑑賞可能。時計としての機能性はもちろん、視覚的にも楽しめるデザインが魅力です。

新作の「TOURBILLION」は、時計のダイヤル中央に搭載された複雑機構「トゥールビヨン」を見ることができるフルスケルトン仕様。

トゥールビヨンは、1分間に1回転するキャリッジがその美しい動きを演出し、見る人を魅了します。時計を着けるたびに感じる新たな発見が、所有する喜びを深めてくれることでしょう。

世界限定50本、シリアルナンバー付きで特別感満載



新作「TOURBILLION」は、世界でたった50本のみの限定販売。背面にはシリアルナンバーが刻印されており、まさに世界にひとつだけの特別な時計として所有することができます。

この時計を手に入れることは、Tendenceファンにとって大きな誇りになるでしょう。時計が持つ希少性と高級感が、日々の装いに華を添え、特別な存在感を放ちます。

「TOURBILLION」は、限られた本数しか手に入れることができない希少なモデルです。特別感あふれるシリアルナンバー付きで、所有する価値が倍増します。

この時計を手に入れた瞬間から、日々の生活がより一層華やかに、そして充実したものになることでしょう。

Tendenceの新作「TOURBILLION」は、時計ファンにとって手に入れたい一品。

世界限定50本という希少性、そして神秘的なブルーが美しいデザインは、時計としてだけでなく、アートピースのように感じることでしょう。

精緻なトゥールビヨンの動きと、フルスケルトン仕様で楽しめる美しいムーブメントは、時計好きにとってたまらないポイント。

次のステップを踏み出すために、この特別な時計を手に入れてみませんか？