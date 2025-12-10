お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。赤っ恥をかいたという思い出を振り返った。

鈴木は事務所の前社長が亡くなった際の葬儀でのことを回想。「寝る前にしわを伸ばしてかけて」と喪服をハンガーに掛けて就寝した。

朝は急いでいたため、着替えてそのまま葬儀に参列。前社長との思い出が走馬灯のようによみがえり、涙が頬をつたった。

そこで「ハンカチで顔を拭こうと思ったら、ハンカチがど派手なドラえもんの絵だったんです」と話すと、上沼も「えっ？」しかめっ面になった。

鈴木は「長男がイタズラで（ドラえもんの）ハンカチを入れていた」と説明。帰宅すると長男はニコニコ笑っており、「お前だろ」と問い詰めたら「父ちゃん、泣いたんだ」と言われ、家の中を追いかけ回したと話した。

これに上沼は「悪いけど、お父ちゃんよりセンスあるな。抜群。“お父ちゃん泣いたんだ”っていうのもええ」と褒め言葉。鈴木のYouTubeチャンネルがなかなか人気を博さないことをこの日は番組で紹介されていたが、「子供がYouTubeやった方がええわ」と話し、鈴木は「すげえ情けない芸人じゃないですか」と苦笑いだった。