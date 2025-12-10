意外と迷う「無花果」の仮名表記。正しい読みはどっち？ 「いちじく」と「いちぢく」の違いをクイズ形式で分かりやすく解説します。

写真拡大

日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「無花果」の読み方もその一つ。あなたは「いちじく」と「いちぢく」、どちらが正しいか自信がありますか？

本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。

問題：（　　）に入る正しい仮名は？

（　　）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっちでしょう？

答えを見る






正解は「じ」

正解は「じ」でした。

▼解説
音が似ていますが、「連呼（れんこ）とはいえない」（同じ音が続かない）ケースです。連呼の場合は前の仮名を使いますが、今回は「じ」を使うと定められています。

覚え方のヒント

「いちじく」のように元の言葉が音の繰り返しではない場合は、一般的な「じ」を使います。
(文:All About ニュース編集部)