三井住友銀行、Olive口座開設でVポイント1万円相当＆円定期預金が年3.0％相当に
株式会社三井住友銀行は、個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」の新規利用者向けに「Olive 冬の感謝祭」を2025年12月1日（月）〜28日（日）まで実施すると発表しました。
期間中にOliveアカウントを新規開設し、10万円以上を入金すると1万円相当のVポイント、さらに、1カ月もの円定期預金の預け入れで、年3.0％（税引前）相当の金利もプレゼントされます。
2025年12月1日（月）〜12月28日（日）
対象：
Oliveアカウントを初めて開設する人（三井住友銀行口座からOliveアカウントへの切替は対象外）
特典1：
1万円相当のVポイントプレゼント
特典2：
1カ月もの円定期預金：年3.0％（税引後2.949％）相当の金利
※通常金利年0.250％に加えて、年2.75％相当をVポイントで贈呈
※預け入れ上限金額は100万円
条件：
期間中の新規申し込みとエントリー、2026年1月31日までにOliveアカウント契約口座（普通預金）へ1度に10万円以上を入金、1カ月もの円定期預金の預け入れと満期保有
また、すでに三井住友銀行の口座を持っている人にもおトクなキャンペーンが用意されています。詳細は、プレスリリース、または公式Webサイトをご確認ください。
2023年3月にスタートしたOliveは、銀行口座やカード決済、投資、保険などをアプリ1つでまとめて使える総合金融サービスとして注目を集めています。
今回の冬キャンペーンは、Oliveをまだ利用していない人がおトクにサービスを始めるきっかけになりそうです。
出典：【Olive 冬の感謝祭】Olive口座開設＋10万円入金で1万円相当Vポイント＆1ヵ月もの円定期預金が年3.0％(税引前)相当になるキャンペーンを12月1日より開始
(文:All About 編集部)
