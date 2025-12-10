Amazonプチプラ専門店「Amazon Haul」で実際に購入してみた！ 正直な利用レビュー
日本国内でも10月にベータ版としてサービスを開始した、Amazonのプチプラ専門店「Amazon Haul（アマゾン ホウル）」。目移りするほどに広いカテゴリでプチプライスのアイテムがそろっています。今回は、筆者が実際に購入した家事の便利グッズをご紹介しつつ、サービスを利用して感じたメリットと注意点を詳しくお伝えします。
▼商品情報が不十分なことがある
特に素材やサイズなど、商品の詳細情報が記載されていないケースがあり、購入前に品質を判断するのが難しいことがあります。
▼商品画像に違和感がある
商品画像がAIで生成されているためか、商品のサイズ感や背景とのバランスがおかしくなっている画像がいくつか見られました。実際のイメージと異なる可能性もあるため、注意が必要です。
▼既視感のある商品が多い
並んでいる商品の中には、100円ショップや300円ショップで見かけるようなアイテムも多くあります。日頃からプチプライスショップの商品を見ている人には、「これは〇〇で買った方が安い」と思うこともあるでしょう。
▼リスト管理の改善
現在は、お気に入りに登録する際に画面下部に小さく「〇〇のリストに入れました」と表示されるようになり、リストへの登録状況が分かりやすくなりました。
▼配送スピード
商品到着まで「2週間ほど」と案内されていましたが、筆者が実際に注文した際には1週間もかからずに手元に届きました。急ぎではないものの、予定よりも早く届くのはうれしいポイントです。これは「たまたま購入者が少なかった」など、購入した時期に起因する可能性もあります。
Amazon Haulは、確かに掘り出し物を見つける楽しさがありますが、購入前に商品の詳細情報やレビューを慎重に確認し、100円ショップや300円ショップとの価格比較をしてみるのも、買い物をする上でのポイントになりそうです。
※価格は購入時のものです
▼ブラシホルダーオーガナイザーラック 税込395円
調理中の菜箸やお玉を置いておくのに便利なラックです。鍋のふたも立てかけられるようになっています。実物が届くまでは「大きな鍋のふたは倒れてしまうかな？」と思っていたのですが、実際に使ってみると、26cmのガラスぶたでも安定して置くことができました。
▼多機能カニクラッカーとツールセット 税込276円
カニを食べるのに便利なアイテムがセットになった「多機能カニクラッカーとツールセット」。本体の中央部分は硬い脚を割ることができるハサミです。それに加え、カニの身を掘り出しやすいピックが2つと、カニみそをすくうためのスプーンが付いています。全てが本体にセットできるようになっているのはうれしいですが、ゴムで留めておかないと落ちてしまうのが難点です。
▼サービングトング 税込616円
ステンレス製のトングになります。幅広い面で上下から挟むことができるので、肉はもちろん、崩れやすい魚をつかむのにも便利です。
▼回転可能なベルトラック 税込307円
6個のフックが付き、回転するベルトハンガー。回転は安定しているので使いやすく、バッグ類を掛けることも可能です。100円ショップでは4個のフックが付いたものが売られているので、フック1個当たりで考えると割高になりますね。
▼野球帽用帽子オーガナイザー 2個パック 税込292円
商品名通りですが、野球帽などのキャップをつるして収納するのに便利なアイテムです。至って簡単な作りですが、まとめてクローゼットに収納できるという点と、2個セットで税込292円という点でもおすすめです。
Amazon Haulは、現在スマートフォンなどのモバイルデバイスからのみ利用できますので、気になる人はスマートフォンからAmazonにアクセスし、上部にある「プチプラ Haul」のボタンからチェックしてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
※価格は購入時のものです
