「身体が締まってる!!」美香、中2息子との親子ショットを公開！ 「高校生か大学生かと思いました」
モデルの美香さんは12月9日、自身のInstagramを更新。息子とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】美香＆中2息子の親子ショット
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「大きいですね！」「すっかり大人になっててビックリ」「シュッとしましたね！」「身体が締まってる!!」「高校生か大学生かと思いました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「すっかり大人になっててビックリ」美香さんは「14歳おめでとう！ #中学2年生」と息子の誕生日を祝い、3枚の写真と1本の動画を公開。1、2枚目が息子とのツーショットです。既に身長170cmの美香さんより背が高く、体格もガッチリとしています。
「今は180cm弱！」8月11日の投稿では、息子の後ろ姿を公開していた美香さん。「数ヶ月止まっていましたがまた最近伸びはじめて今は180cm弱！ あと何センチ伸びるかな」と、息子の身長についても明かしています。この投稿には「ガタイが良すぎて素敵」「立派な背中だー！」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
