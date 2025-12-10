Image: generated at whisk

うつ、不安障害、ADHD、素行障害など、「心のトラブル」なんていわれる問題たち。でも、「心ってなに？」って感じですよね。

「 “脳の特徴”という観点で整理できるのでは？ 」と分析してみたら、確かに「共通点」や「特異点」が見えてきた！という研究結果が精神医学分野の学術誌『Biological Psychiatry』に掲載されていました。

これを可能にしたのが大規模データ解析。人間の心という、科学ではなかなか測れなかった領域にもテクノロジーが光を当て始めています。その先に見えてくるのは、より早く、より適切に困りごとをサポートできる未来かもしれません。

違う「心の状態」のはずなのに、傾向は似ている

研究を行ったのは世界40カ国以上、1000人を超える科学者が参加する国際研究プロジェクト「ENIGMA（エニグマ）」。

ENIGMAは、世界中の研究機関が持っているMRI（脳の断層写真）のデータや遺伝情報を集め、分析を進めています。現在では50以上のチームが活動していて、統合失調症、双極性障害、うつ病、ADHD、不安障害など、さまざまな心の困りごとについて研究中。

今回の研究では、ENIGMAから4つのグループ（反社会的行動、ADHD、うつ病、不安障害）が協力して、4〜21歳の青少年8780人のMRIを大規模解析。脳の構造にいかなる変化が起きているのかを調査したんです。

まず研究チームは、従来の診断名にとらわれず、問題の傾向を2つのグループに分けました。

1．外在化：ADHDや反社会的行動など、行動として外に出る問題 2．内在化：うつ病や不安障害など、気持ちが内側に向かう問題

すると、心の問題には「みんなに共通する変化」と「グループ特有の変化」、そして「個別の病気だけの変化」という3つのレベルがあることが見えてきたというのです。

1．みんなに共通する変化

まず、外在化・内在化の両方のグループで、脳内の「島皮質、嗅内皮質、中側頭回」といった主に感情処理に関わる領域の表面積が小さく、感情を司るとされる「扁桃体」の体積も小さいという共通点が見つかりました。また、脳全体の表面積や頭蓋内容積も小さいという傾向がありました。

つまり、違う診断名がついていても、多くの心の問題には共通する原因もある。たとえるなら、違う種類の風邪でも「ウイルス感染」という共通の背景があるように、心の問題にも根っこで共通するメカニズムがあるかもしれないのです。

2．それぞれのグループ特有の特徴

共通点とは別に、グループごとの特有な変化も発見されました。

外在化障害グループ：行動をコントロールしたり、計画を立てたりする脳の領域（前頭葉・頭頂葉の領域)の表面積が小さいという特徴がありました。これは「じっとしていられない」「衝動的に行動してしまう」といった問題との関連を示しています。 内在化障害グループ：内在化障害グループ全体に共通する特有の脳の変化は確認されませんでした。

3．個別パターンだけの変化

個別に見ると、ADHD、素行障害、不安障害には、それぞれ固有の脳の特徴が見つかりました。ただ、うつ病については、今回の研究では固有の変化は確認されませんでした。

これらの発見は、将来的に複数の症状に効く治療法と、特定の症状だけに効く治療法を使い分けられる可能性を拓くものといえるでしょう。

約8,800人の脳のMRIデータから判明した、精神疾患を持つ若者たちの脳の変化を示した図。（A）のマップは精神疾患に共通して見られる脳の構造変化と、それぞれの病気に固有の変化を色分けしたもの。（B）と（C）は、病気ごとに脳の表面積の増減を示したもので、いずれも減少傾向。 Source: Biological Psychiatry

テクノロジーがなければ見えなかった景色

今回の発見は、ENIGMAのような世界規模の協力なしには不可能だったはずです。

まず、ひとつの病院や大学では集められないほど大量のデータを用いていること。8000人を超える若者の脳画像を一カ所で集めるだけでも、相当の時間が必要です。ENIGMAは世界中の既存データを使うことで、大規模な分析を実現できたのです。

次に、データの「質」を揃える工夫がありました。違う病院のMRI装置、違う撮影の設定で撮った写真を、同じ方法で処理して分析する標準化の手法を開発。世界中のデータを公平に比べられるようになりました。

さらに、複雑な統計分析。小さな違いを確実に見つけ出すには、高度な計算方法と膨大な計算パワーが必要です。ENIGMAの研究者たちは、神経画像、精神医学、統計学、数学の専門家を集めて、偏りを抑えた分析方法を作り上げました。

これら3つの要素を支えるテクノロジー、そして組み合わせが新しい発見につながったんですね。

未来では日々、脳を診断するかも？

では、こうした発見は、僕らの生活にどんな変化をもたらすのでしょうか。ちょっと想像してみます。

早く見つけて、早く助ける：精神障害は青少年に現れやすいとされています。たとえば、学校の健康診断で簡単な脳スキャンをして、サポートが必要な子を早めに助けられるかも（もちろん、プライバシーへの配慮は必要ですが）。 もっと効く治療法を作る：今は病気ごとに違う薬や治療がありますが、「みんなに共通する仕組み」が分かれば、いろんな精神疾患に効く治療法を開発できるかもしれません。今回の発見はそうした治療のターゲットをより明確にしてくれます。 AIが心の診断をサポート：大量の脳画像データと診断情報をもとに、AIを使った診断サポートシステムも作れそうです。「あなたはうつ病ですね」というカテゴリー診断ではなく、「あなたの脳は精神疾患の共通リスクが高く、内在化の特徴が強く出ています」といったデータに基づいた客観的なレポートでわかりそう。

人間の精神という不可侵であった部分も、テクノロジーによって、私たちは少しずつその仕組みを理解できるようになっています。 こんなふうに「わかること」で「できることが増える」というのは、まさに人間の進歩なんだと思うんです。

手探りで対応するしかなかった心の病のような分野に、データという確かな手がかりが増えていくのも大事じゃないかなって。

もちろん、脳のデータだけで人間のすべてが説明できるわけじゃありません。この発見が実際の病院や学校に届くまでには時間がかかるでしょう。

でも、ENIGMAのような研究者や科学者たちのおかげで、ひとつひとつが明らかになれば、生活の当たり前も着実に変わっていくはず…！

人間の心を理解するための旅は、まだまだ続いていきます。

Source: Biological Psychiatry, nature