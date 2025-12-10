¡Ö37ºÐ¤Ê¤Î!?¡×Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢2»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿àAKBÅÁÀâ¥á¥ó¥Ð¡¼á¤Îà¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÉü³èá»Ñ¤Ë¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»÷¹ç¤¦¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤âÏÃÂê
¡¡¶¦±é½Å¤Í¤¿Ç¯²¼ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢½Ð»º·Ð¤¿37ºÐ¡¦ÅÁÀâ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎàÉü³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Æü¤«¤é7Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿AKB48¤Î20¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 ¡ÁPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Á¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µAKB48¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö3¥«·îÁ°¤«¤é»Ï¤á¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£»º¸å4¥«·î¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾õÂÖ¡£»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¤³¤ìÌµÍý¤À¤ï¤ÈÀäË¾Åª¤ÇÍÙ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Ç¤â½µ1¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿‼¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤È¡¢ÂçÅç¤ÈÆ±¤¸¤¯Â´¶ÈÀ¸¤Ç20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢µÜß·º´¹¾¡¢½©¸µºÍ²Ã¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥»Ò¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ37¤Ê¤Î!?¡×¡Öµ×¡¹¤ËÂçÅçÍ¥»Ò¸«¤¿¤±¤ÉÁê¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡£²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤Ï14Ç¯¤ËAKB48¤òÂ´¶È¡£2012Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¤ä19Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÓ¸¯ÅÔ(35)¤È21Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£23Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂè2»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£