もうすぐクリスマス。静岡市内のホテルでは、エントランスや館内に巨大リースなどきらびやかな装飾がほどこされ、幻想的な雰囲気を醸し出しています。

【写真を見る】クリスマスを前に幻想的な世界直径3メートルの巨大リース 高さ100メートル級の煙突のライトアップも＝静岡市・富士市

静岡市清水区の日本平ホテルに飾られているのは、直径約3メートルの巨大リースです。

巨大リースはエントランスの2か所に飾られていて、冬の訪れを感じさせるホテルの特別なシンボルとなっています。

また、館内ではユニークな表情のサンタクロースと個性豊かなエルフたちも出迎えてくれます。

これらの展示は12月25日まで行われています。

＜岳南電車 吉原駅＞

「3.2.1点灯！」

静岡県富士市は、きょうから1週間、市内にある高さ100メートル級の煙突2本に7日間限定で特殊なLED照明を設置してライトアップを始めました。

また、10日は、岳南電車で、走行中に照明が消される「特別夜景電車」も運行されました。

＜乗客の親子＞

母「すごくきれいだったよね」

息子「うん」

母「光ってたね」

息子「うん」

乗客は、暗闇に浮かび上がる煙突や工場の姿を楽しんでいました。