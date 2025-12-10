上谷沙弥、安納サオリと乱闘騒ぎ 顔面踏みつけも返り討ちに遭う「本当の悪夢を見るのは、これからだからな！」
女子プロレス団体・スターダムは10日、都内で「12・29両国国技館大会 STARDOM DREAM QUEENDOM 2025」公開記者会見を開催した。「ワールド・オブ・スターダム選手権」では、王者・上谷沙弥が、安納サオリと対戦するが、会見では乱闘騒ぎに発展した。
【写真】強烈！安納サオリに顔面踏みつけを見舞う上谷沙弥
安納が「私は、10年前売れない役者をしていました。そんな私が怖いと思っていたプロレスに出会い、プロレスラーになりました。プロレスの魅力を知りました。いつしか、そんなプロレスをもっと広げたい、そう思い、自分なりにプロレスを広げる行動をしてきました。でも、なかなか厳しかった。それを上谷はやってみせた。ものすごいスピードで世間にプロレスを届けた。それを見て、すごいと思う反面、本当にくやしくて。私はなんで黙ってるだけなんやろうって」とくやしさを口に。
続けて「上谷に立ち向かう選手も見てきた。私は何もできなかった。自信がなかったから。でも、今の上谷に勝ったら、どんな景色が広がっているんやろうって。12月3日、決意表明した時、本当は怖かった。でも、今の上谷の前に今立たないと何も変わらないと思って。今までの自分を壊すために、勇気をもって立った。頂点に私がいきます」と力強く宣言した。
そんな安納を前に、上谷は「サオリちゃんが、沙弥さまをこんな風に思ってくれていたのを初めて知ったから、沙弥さま、超大興奮！もっといじめたくなっちゃった」とニヤリ。「まぁ、でも今さらスイッチ入ったようだけど、お前がスターダム埋もれている事実は変わらないからな！」とバッサリと切り捨てた。おもむろに安納のもとに駆け寄ると「それにさ、何回か前哨戦やったけど、お前にスターダムを背負う覚悟がまったく見えない。お前、超いい子だよねー！この、お行儀のいい、サラリーマンレスラーが！」と皮肉たっぷりに挑発した。
上谷が顔を近づけて、挑発を続けると、我慢の限界を超えた安納が上谷へ強烈なビンタ。上谷が、安納の顔を踏みつけるパフォーマンスを披露し「このザコ！」と吐き捨てると、安納も負けじと強烈なストンピングをお見舞いした。上谷は「本当の悪夢を見るのは、これからだからな！」と呼びかけていた。
