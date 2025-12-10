お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆さん(47)が、自身の公式X（旧Twitter）を更新。

体重や体脂肪率など、自身の肉体のコンディションを公開しました。



【写真を見る】【 錦鯉・渡辺隆 】 「#今日の肉体」「#とんでもねぇ豚野郎」 自身の肉体データ公開 体重・体脂肪・BMI 食事内容も明かす





渡辺隆さんは「12/9 今日の肉体」と綴ると、自身の肉体のデータの画像をアップ。

投稿された画像では、体重「87.00kg」・体脂肪「28.5%」・内臓脂肪レベルは「19レベル」・体年齢「59才」・BMI「30.6」と、表記されています。



続けて「昨日の食事 鍋（試食）、いい海苔弁、グラコロセット（ナゲット、コーラ）、酒まあまあ」と、投稿。



そして「今日の償い」「スクワット20×10」「膝コロ15×10」「#今日の肉体」「#今日の償い」「#とんでもねぇ豚野郎」と、ハッシュタグを添えて綴っています。



この投稿にファンからは「スクワットって一日200回してるんですか!?」・「こんにちは。85 kg はなかなか難しいんだね。グラコロはうまいよなあ。頑張ってください。」などの反響が寄せられています。





今年の8月1日、渡辺隆さんは「病院で痩せなきゃヤバイですと言われたので運動を開始します」とＸに投稿。

当時公開されたデータでは、体重84.85kg、体脂肪率27.5%、BMI30.1という数値でした。



