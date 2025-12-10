タレントの藤本美貴（40）が10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。不倫する友人との関係に悩む20代女性に珍アドバイスを送り、注目を集めている。

動画では、視聴者からの人生相談で、不倫について回答した。不倫している友人との関係に悩む20代女性に対して、藤本は「極論は放っておくのが一番いいと思いますけどね」と答えた。

「あること、ないこと、不倫の怖さを知らしめるくらいしかできない」などと語り、「嫌われてもいいんだったら永遠と“2号さん”って呼ぶとかさ」と衝撃の“呼び方”を提案。「2号さん」呼びの会話を披露しつつ、「ふざけあえるような仲だったらいいけど」と笑った。

「結局は友達が不倫してますは、私はどうにも結局できないから、自分のためを思ったら多少距離を置くっていうのが自分の心の安定なのかなとは思うかな」と冷静に語り、「たぶん、どんだけ言っても変わらないよね」と続けた。

スタッフから「藤本さんから“2号”って呼ばれるのが、日本の不倫女子にとって一番刺さるかも」と突っ込まれると、藤本は「自分が不倫しようとは思わないけど、不倫したとて絶対自分が1番になることないじゃん。2番でいるなんて耐えられないっていうか、意味が分からないって感じ」と持論を述べた。

視聴者からは「2号呼び火力強くて草」「2号呼びの攻撃力の高さよ」「友達を永遠に2号さんって呼ぶって笑」「2号爆笑した」「2号ヤバイ」などの声が寄せられた。