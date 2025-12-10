７月にアイドルグループ「最終未来少女」を卒業した藤咲凪が１０日までに自身のＳＮＳを更新し、ウエディングドレス姿をアップした。

インスタグラムを更新し、「人生初ウエディングドレス 一生無双モードでがんばるよ」と記すと、純白のドレス姿を公開。

この投稿にファンからは祝福のコメントが多く寄せられている。

藤咲は街頭インタビューをきっかけにブレイク。ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）で、２児のシングルマザーであることを告白し、“リアル推しの子”として話題に。７日の同番組で藤咲は、「このたび再婚いたしました」と発表。再婚した時期を「３か月前ぐらいに」と今年９月だったことを明かし「ずっと友人だったんですけど、突然花束を持ってプロポーズされて。ほぼ０日婚みたいな感じで」と発表した。さらにお相手についてＭＣの「爆笑問題」田中裕二に聞かれ「一回り年上の方で癒やし系の。子どもにも優しくていい人です」と笑顔でコメントしていた。ゲスト出演したタレントの小倉優子から「どんなところが好きですか？」と聞かれ「一番の決め手は子どもにすごい優しくて、そこが一番好きです」とはにかんでいた。