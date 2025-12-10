冬の嵐が接近中 急な寒さに警戒 土日も大荒れか

11日（水）から12日（木）にかけて、日本付近は天気が大きく荒れる見込みです。

北日本から西日本の広い範囲で大雨のおそれがあります。12日は北海道や本州の日本海側を中心に雪にも警戒が必要です。また、13日（土）、14日（日）は九州から西日本、東日本にかけて広い範囲で大荒れとなるおそれがります。

あす日中 激しい雨と突風 北日本～西日本で急変

11日は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を進み、夜にかけて寒冷前線が日本列島を通過します。

このため、あすは北日本から西日本の広い範囲で、天気が急変しそうです。

特に注意が必要なのは、「雷を伴った激しい雨」と「突風」です。南から暖かい湿った空気が流れ込む一方で、上空には冷たい空気が入り込むため、大気の状態が非常に不安定になります。

落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに十分な注意が必要です。北陸や北日本の日本海側では、雨の量が多くなり、土砂災害の危険も高まります。

11日夜～12日：強い寒気と大雪か

雨のあと、天気の主役は「雪」と「寒さ」に変わります。 11日の夜、前線が通り過ぎると、西高東低の冬型の気圧配置が急激に強まります。ここへ、真冬並みの非常に強い寒気が流れ込んできます。

＜寒気＞

上空には、氷点下45度以下という非常に強い寒気が控えています。この影響で、11日夜から12日にかけて、気温が一気に急降下します。雨だった地域も次第に雪へと変わるでしょう。

＜雪＞

特に北海道や本州の日本海側では、まとまった雪になる見込みです。北海道では積雪のおそれがあります。 風も非常に強く吹き荒れるため、北日本では猛吹雪となるおそれがあります。

天気変化のポイント３つ

１．11日の日中は、落雷・突風・急な強い雨に注意。

２．11日夜からは気温が急激に下がります。服装や体調管理に注意。

３．北日本や日本海側では、大雪と暴風への備えを。

荒れた天気が予想されます。気象台から発表される最新の気象情報をこまめに確認するようにしてください。

シミュレーションでは土日も荒れ模様

では、13日（土）から雨域が九州から西日本、東日本に広がる予想です。14日（日）は、未明から昼過ぎにかけて活発な雨雲が近畿、東海、関東など広い範囲にかかる予想です。

最新の気象情報に注意してください。

【画像】雨・雪シミュレーション（1時間ごと）11日～12日【画像】雨・風シミュレーション11日（木）～14日（日）土日は大荒れか

