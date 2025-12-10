

Official髭男dism

Official髭男dismの新曲「Make Me Wonder」が12月29日にリリースされることが決定した。本楽曲は2026年1月から放送開始のTVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌を務める。

【写真】Official髭男dism「Make Me Wonder」ジャケ写＆「ダーウィン事変」キービジュアル

『ダーウィン事変』は、最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破中の大人気作品。独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼び、「マンガ大賞2022」大賞をはじめ各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇るヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ作品となっている。

オープニング主題歌となるOfficial髭男dismの「Make Me Wonder」は、本日Zepp Fukuokaにて開催された『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』にて初披露の上、解禁された。

楽曲制作にあたりOfficial髭男dismは、「「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています」とコメント。

さらに、同楽曲「Make Me Wonder」の一部が聴けるTVアニメ『ダーウィン事変』本予告映像を12月12日19時に解禁予定とのこと。

ヒゲダンは、新曲「Sanitizer」を配信中。本作は、「Stand By You」以来約7年ぶりとなるノンタイアップ楽曲で、「僕」と「君」の関係性の中で、自分で打ち克ち隣に並べるようにというメッセージの込められたミディアムロックナンバー。スタジアム公演や今夏の夏フェス出演を経てバンドがさらにスケールアップし円熟味を増す中、今バンドが届けたい一曲として満を持してサプライズリリースとなった。

合わせて、ミュージックビデオも公開中。北海道を舞台に食卓を囲んだり街を散策するメンバーの様子が収められており、楽曲の温かさを感じることのできる映像となっている。

さらに、ヒゲダンは、ライブ映像作品「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 」を本日リリース。本作は、昨年秋に開催した全国アリーナツアー『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -』より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録。Blu-ray盤、DVD盤、CD盤の3形態となっており、全形態が特殊パッケージ仕様となっているほか、60ページに渡るブックレットが付属する。加えて、Blu-ray盤とDVD盤には、全19曲のライブ映像と「Behind The Scenes from Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を収録。CD盤には全19曲のライブ音源が収録され、またBlu-ray盤の音声はDolby Atmosを採用し、空間オーディオでライブを体感できる音声仕様となっている。

そして、ヒゲダンは、新ツアーの開催も決定している。一つは、2025年12月からスタートする『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』で、ヒゲダンのメンバー4人のみで回るツアーとなる。本ツアーは5都市10公演にて開催される。来年2026年4月からは、『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催。

Official髭男dismコメント全文

――オープニング主題歌を担当されると決まった時の感想を教えてください。

すごく好きな作品なので、純粋に嬉しいという気持ちと、コミカルさやシリアスさが混ざり合った唯一無二の作品なので、どんな曲を作ろうかなと、すぐに考え始めていたのを覚えています。――原作「ダーウィン事変」を読んだ感想をお聞かせください。

チャーリーはじめ、登場キャラクターの発する言葉に考えさせられることが多く、スリリングなシーンと合わせて、すごく引き込まれる作品でした。あっという間に最新刊まで読んでしまい、今は新刊の発売を楽しみにしています。――曲名や楽曲に込めた想いを教えてください。

「未知」というものに対する高揚と恐れが入り混じった、面白い楽曲になりました。分厚いバンドサウンドが作品の世界観とマッチしながら、ライブで演奏するのも凄く楽しみな楽曲に仕上がったと感じています。――アニメを楽しみにしている方にメッセージをお願いします。

作品を読んだ時に自分の感じた「この後どうなるんだろう！？」という感覚を、楽曲を通しても感じていただけたらと願って制作しました。オープニング主題歌として、『ダーウィン事変』という素晴らしい作品に、少しでも素敵な彩りを添えられていたら、嬉しいです。